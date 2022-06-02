Пилот ВСУ рассказал, как происходили боевые вылеты для доставки грузов и эвакуации раненых с Азовстали 2 июня, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские вертолеты доставляли грузы и эвакуировали раненых под вражеских огнем (Фото:Скриншот видео Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Украинский пилот рассказал про боевые вылеты вертолетов ВСУ для доставки грузов в заблокированный Мариуполь и эвакуации раненых с Азовстали.

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«Была секретная операция, времени на выяснение всех нюансов было немного для самого экипажа. ГУР давали за небольшой промежуток времени много информации и разведданных. У кого-то были сутки, у кого-то неделя на подготовку, а у кого-то были считанные часы», — рассказал он в интервью, размещенном на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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По соображениям безопасности имя и звание пилота не называется, а лицо скрыто.

По словам пилота, доставка груза осуществлялась в глубь позиций противника на территории более 100 км и сопровождалась очень плотной противовоздушной обороной оккупантов.

«Согласно тактике, согласно всем математическим расчетам это было почти невозможно выполнить, но практика показала, что это возможно выполнить, и мы выполняли. Только в зоне посадки было три разных ракетно-зенитных комплекса, которые перекрывали зону посадки и зону поражения». — отметил он.

Украинский военный также рассказал, что пилоты пытались пройти зону поражения ПВО и не заходить в нее. Но были ситуации, в которых это было невозможно сделать. В частности, при доставке груза и эвакуации раненых из Мариуполя.

По его словам, летчики понимали, на какой риск идут.

«Командующий сказал так: во сколько жизней гражданских вы оцениваете свою жизнь, экипаж? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит? И мы все понимали, что там происходит, что у людей там не было даже лекарства, что не было боеприпасов, это было крайне необходимо сделать, именно поэтому все шли на этот риск», — добавил пилот.

Военный рассказал и об одном из случаев обстрелов, когда экипаж одного из вертолетов погиб.

«На обратном маршруте, около шести километров, через три минуты после взлета в мой вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. На борту было 20 раненых. Я знал, что если мы сядем в поле, то как их забирать, как их эвакуировать. Нужен был другой вертолет. А это уже незапланированная операция, и это было невозможно. К сожалению, другой вертолет, который шел позади, ему повезло меньше, весь экипаж погиб», — резюмировал он.

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

После того, как военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава украинские бойцы сложили оружие, и город временно перешел под контроль РФ.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский говорил, что во время украинских миссий на Азовсталь погибло «очень большое количество наших летчиков».

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, экипажи Ми-8 летали в Мариуполь по два борта, а однажды вылетели сразу четыре.

Всего в операции участвовало 16 вертолетов, два из которых сбили.

В целом было совершено семь таких вылетов, во время которых украинским военным доставили оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, а также подкрепление в виде 72 бойцов полка Азов.

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