Солдаты для «зоны смерти». Сколько механических бойцов служит в ВСУ, какие задачи они выполняют и почему ими интересуются иностранцы

NV с помощью военных и инженеров-разработчиков оценил, как бои на фронте превращаются в «войну роботов», и проанализировал, готовы ли к ней ВСУ.

Осознание того, насколько полезными могут быть наземные роботизированные комплексы (НРК) пришло к Сергею Волкову, ныне заместитель командира роты наземных беспилотных систем 110-й бригады ВСУ, пришло в трагический момент февраля 2024 года. Тогда украинские силы, после длительной обороны, выходили из Авдеевки, что в 13 км к северу от оккупированного Донецка. Тогда на одной из позиций остались раненые, которых невозможно было спасти. «Россияне фактически в прямом эфире их расстреляли, — вспоминает Волков, — Именно тогда я понял, что нужны машины для эвакуации под обстрелом без риска для живых».

«У нас „киллзона“[прилегающая к линии фронта территория, находящаяся под постоянными обстрелами врага] 10−20 км, где люди не могут передвигаться, — добавляет он. — Но передний край должен быть обеспечен[боеприпасами и продуктами, и возможностью эвакуировать раненых]».

Похоже на то, что в ближайшее время такая задача будет по силам ВСУ. Вскоре боеприпасы на передний край будут подвозить не пикапы с водителями, а беспилотные машины, управляемые из тыла. Эти же аппараты будут эвакуировать раненых и вести огонь по врагу. Речь идет о массовом применении НРК — от логистических платформ до боевых роботов с пулеметами.