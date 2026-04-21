Как отмечает Дэвид Хэмблинг, в последнее время украинские наземные роботизированные комплексы (НРК) выполняют все более сложные задачи, такие как эвакуация раненых и установка мин (Фото: Скриншот из видео Третий армейский корпус/Telegram)

Страна-агрессор РФ и ее диктатор Владимир Путин развязали «войну роботов», создав тем самым чудовище — и украинские успехи могут уничтожить его самого.

Такое мнение высказал в опубликованной 21 апреля колонке для издания New York Post Дэвид Хэмблинг — журналист и автор книги «Рой дронов: как маленькие беспилотники покорят мир».

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«В течение последних четырех лет главным преимуществом России в войне против Украины была численность личного состава. Заменяя солдат из плоти и крови механическими „новобранцами“, Киев нивелирует это преимущество», — считает он.

При этом на днях президент Владимир Зеленский дал понять, что развязанная Путиным война против Украины ознаменовала «начало эры боевых роботов», пишет Хэмблинг.

«Впервые за всю историю этой войны позиции противника были захвачены исключительно с помощью беспилотных платформ и дронов. Оккупанты сдались, и эта операция была завершена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — заявил глава украинского государства на прошлой неделе.

Как отмечает Хэмблинг, управлять боевыми гаджетами на земле сложнее, чем в воздухе — именно поэтому БПЛА широко распространены, а наземные аппараты — от самоуправляемых авто до роботов-доставщиков по тротуарам — все еще диковинка.

«Украина решает задачу создания эффективных наземных роботов, или беспилотных наземных транспортных средств (BNT), так же, как она развивала БПЛА. Как и в случае с дронами, акцент делается на создании недорогих систем, использующих коммерческие технологии, их выводе в полевые условия для получения обратной связи из реальных условий и быстрой итерации», — считает колумнист.

Как отмечает Хэмблинг, в последнее время украинские наземные роботизированные комплексы (НРК) выполняют все более и более сложные задачи, такие как эвакуация раненых и установка мин — и «появляется все больше видео с вооруженными роботами, сражающихся на передовой».

Инфографика: NV

Инфографика: NV

В качестве типичного примера колумнист приводит украинский НРК DevDroid — тот размером примерно с квадроцикл, способен развивает максимальную скорость 6,5 км/ч и оборудован пулеметом калибра 12,7×99 мм с боезапасом в 300 патронов.

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«Николай Зинкевич, командир роты ударных НРК в составе 3-й ОШБр, говорит, что DevDroid занимал позицию на линии фронта и в одиночку отбивал атаки российских войск в течение 45 дней без участия солдат, периодически возвращаясь на базу для подзарядки и перезарядки», — пишет Хэмблинг.

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Как отмечает колумнист, в настоящее время в таких боевых операциях задействовано лишь несколько НРК, однако Украина планирует произвести 20 000 БПЛА в этом году и может быстро нарастить объемы производства.

«В марте Андрей Билецкий, командующий 3-м армейским корпусом, заявил, что к 2026 году БПЛА заменят 30% пехоты на фронте — и что в ближайшем будущем эта цифра может вырасти до 80%», — пишет Хэмблинг.

Как утверждает колумнист, Украина намерена победить — и если выживание означает отправку на фронт машин, похожих на Терминатора, то «страна не будет колебаться».

«Вторжение Путина может в конечном итоге разбиться о стену неумолимых роботов-солдат, управляемых экипажами, находящимися за много миль от линии фронта. И это навсегда изменит войну повсюду. Поле боя будущего будет полностью механизировано, а непосредственное столкновение комбатантов друг с другом будет казаться столь же старомодным, как сражение на мечах», — подытожил Хэмблинг.