«Машины вроде Терминатора». Вторжение Путина рискует разбиться о стену украинских боевых роботов — колонка NYP

21 апреля, 19:58
Как отмечает Дэвид Хэмблинг, в последнее время украинские наземные роботизированные комплексы (НРК) выполняют все более сложные задачи, такие как эвакуация раненых и установка мин (Фото: Скриншот из видео Третий армейский корпус/Telegram)

Как отмечает Дэвид Хэмблинг, в последнее время украинские наземные роботизированные комплексы (НРК) выполняют все более сложные задачи, такие как эвакуация раненых и установка мин (Фото: Скриншот из видео Третий армейский корпус/Telegram)

Страна-агрессор РФ и ее диктатор Владимир Путин развязали «войну роботов», создав тем самым чудовище — и украинские успехи могут уничтожить его самого.

Такое мнение высказал в опубликованной 21 апреля колонке для издания New York Post Дэвид Хэмблинг — журналист и автор книги «Рой дронов: как маленькие беспилотники покорят мир».

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«В течение последних четырех лет главным преимуществом России в войне против Украины была численность личного состава. Заменяя солдат из плоти и крови механическими „новобранцами“, Киев нивелирует это преимущество», — считает он.

При этом на днях президент Владимир Зеленский дал понять, что развязанная Путиным война против Украины ознаменовала «начало эры боевых роботов», пишет Хэмблинг.

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«Впервые за всю историю этой войны позиции противника были захвачены исключительно с помощью беспилотных платформ и дронов. Оккупанты сдались, и эта операция была завершена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — заявил глава украинского государства на прошлой неделе.

Как отмечает Хэмблинг, управлять боевыми гаджетами на земле сложнее, чем в воздухе — именно поэтому БПЛА широко распространены, а наземные аппараты — от самоуправляемых авто до роботов-доставщиков по тротуарам — все еще диковинка.

«Украина решает задачу создания эффективных наземных роботов, или беспилотных наземных транспортных средств (BNT), так же, как она развивала БПЛА. Как и в случае с дронами, акцент делается на создании недорогих систем, использующих коммерческие технологии, их выводе в полевые условия для получения обратной связи из реальных условий и быстрой итерации», — считает колумнист.

Как отмечает Хэмблинг, в последнее время украинские наземные роботизированные комплексы (НРК) выполняют все более и более сложные задачи, такие как эвакуация раненых и установка мин — и «появляется все больше видео с вооруженными роботами, сражающихся на передовой».

NV
Инфографика: NV
NV
Инфографика: NV

В качестве типичного примера колумнист приводит украинский НРК DevDroid — тот размером примерно с квадроцикл, способен развивает максимальную скорость 6,5 км/ч и оборудован пулеметом калибра 12,7×99 мм с боезапасом в 300 патронов.

«Николай Зинкевич, командир роты ударных НРК в составе 3-й ОШБр, говорит, что DevDroid занимал позицию на линии фронта и в одиночку отбивал атаки российских войск в течение 45 дней без участия солдат, периодически возвращаясь на базу для подзарядки и перезарядки», — пишет Хэмблинг.

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Как отмечает колумнист, в настоящее время в таких боевых операциях задействовано лишь несколько НРК, однако Украина планирует произвести 20 000 БПЛА в этом году и может быстро нарастить объемы производства.

«В марте Андрей Билецкий, командующий 3-м армейским корпусом, заявил, что к 2026 году БПЛА заменят 30% пехоты на фронте — и что в ближайшем будущем эта цифра может вырасти до 80%», — пишет Хэмблинг.

Как утверждает колумнист, Украина намерена победить — и если выживание означает отправку на фронт машин, похожих на Терминатора, то «страна не будет колебаться».

«Вторжение Путина может в конечном итоге разбиться о стену неумолимых роботов-солдат, управляемых экипажами, находящимися за много миль от линии фронта. И это навсегда изменит войну повсюду. Поле боя будущего будет полностью механизировано, а непосредственное столкновение комбатантов друг с другом будет казаться столь же старомодным, как сражение на мечах», — подытожил Хэмблинг.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   3 отдельная штурмовая бригада НРК боевые роботы New York Post Война России против Украины

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