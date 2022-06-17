Появилось видео боевых действий в Северодонецке, снятое от первого лица 17 июня, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Украинским бойцам приходится перемещаться под огнем противника (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы интернационального легиона показали боевые действия в Северодонецке Луганской области от первого лица.

Соответствующее видео в пятницу, 17 июня, опубликовали на своей странице в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

На нем, в частности, запечатлен захват защитниками города одного из зданий, чтобы занять выгодные позиции для уничтожения российских оккупантов.

Видео дня

При этом, как видно на обнародованных кадрах, украинским бойцам приходится перемещаться под огнем противника, прикрывая друг друга и постоянно меняя позиции.

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