Появилось видео боевых действий в Северодонецке, снятое от первого лица

17 июня, 14:18
Цей матеріал також доступний українською
Украинским бойцам приходится перемещаться под огнем противника (Фото:Коллаж НВ)

Украинским бойцам приходится перемещаться под огнем противника (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы интернационального легиона показали боевые действия в Северодонецке Луганской области от первого лица.

Соответствующее видео в пятницу, 17 июня, опубликовали на своей странице в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

Читайте также:
«Ежедневный подвиг»: Бутусов отправился в Северодонецк и рассказал об увиденном

На нем, в частности, запечатлен захват защитниками города одного из зданий, чтобы занять выгодные позиции для уничтожения российских оккупантов.

Видео дня

При этом, как видно на обнародованных кадрах, украинским бойцам приходится перемещаться под огнем противника, прикрывая друг друга и постоянно меняя позиции.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/594348168696661/
https://www.youtube.com/embed/XnJk90nuK8s
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Северодонецк Война России против Украины Интернациональный легион

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X