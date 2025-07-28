Враг продвинулся возле четырех населенных пунктов — DeepState

28 июля, 01:21
Поделиться:
Последствия недавних обстрелов в Донецке (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия недавних обстрелов в Донецке (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ночь на 28 июля аналитический проект DeepState зафиксировал новые изменения на линии фронта. Подразделения российских оккупационных войск осуществили продвижение сразу на нескольких участках в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

«Враг смог продвинуться в районах Зеленого Гая, вблизи Поддубного, между Андреевкой и Клевцовым, а также в районе Попового Яра», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее, в ночь на 27 июля, DeepState сообщал об аналогичных изменениях на Харьковском и Донецком направлениях.

По данным Генерального штаба ВСУ, в вечерней сводке от 27 июля было зафиксировано 118 боевых столкновений вдоль всей линии фронта.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Донецкая область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies