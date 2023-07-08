Боевые дельфины РФ. Что они умеют и способны ли защитить корабли агрессора — ВВС Украина 8 июля, 11:30 Тренировка дельфинов в Государственном океанариуме в Севастополе в 1992 году (Фото:Getty Images)

Действительно ли дельфины могут спасти российские корабли от атаки и какие задачи они способны выполнять? Использует ли Украина дельфинов в военных целях? И главное, страдают ли животные от такой «службы»? BBC Україна спросила у экспертов.



Бойових дельфінів, яких Росія начебто використовує для захисту Севастопольської бухти, час від часу згадують у новинах. Востаннє про них писала наприкінці червня британська розвідка. З посиланням на супутникові знімки Міноборони Великої Британії повідомило, що росіяни посилили охорону бази Чорноморського флоту у Севастополі. Вони встановили нові сітки та загородження, а також збільшили вдвічі кількість тренованих морських ссавців, вочевидь, дельфінів-афалін.

Раніше про це також повідомляло спеціалізоване видання Naval News.

Чим озброювали дельфінів

У дельфінів є унікальний природний радар, сонар, завдяки якому вони можуть виявляти під водою людей та обʼєкти на великій відстані, пояснює BBC військовий експерт, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

Цю природну здатність дельфінів використовували з двома цілями — щоб виявляти диверсантів та мінувати кораблі.

Такий підрозділ із морськими тваринами створили ще у 1970-х роках у Козачій бухті Севастополя, згадує Риженко, який провів дитинство у цьому місті.

«Обʼєкт був засекречений, але про нього було багато розмов», — каже колишній військовий.

Озброєний дельфін / Фото: архів Державного океанаріума

Це була експериментальна база, яка згодом стала науково-дослідним центром Державний океанаріум, розповідає її історію сайт Новини Військово-морських сил.

Спочатку дельфінів вивчали лише як модель для створення швидших і тихіших кораблів.

Однак океанаріум у ті роки працював не тільки на науку, але й в інтересах військово-морського флоту. Саме тоді декілька спеціально навчених дельфінів передали загону, який боровся з диверсантами.

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З 1975 року бойовий підрозділ морських ссавців охороняв Севастопольську бухту, виходячи на чергування біля Костянтинівського равеліну.

Дельфінів озброїли та навчили вбивати людей, якими могли бути водолази-диверсанти.

На тіло тварин кріпили спеціальний спис, в який подавали повітря високого тиску. Дельфінів тренували наближатися до плавця і вдаряти його цим списом у груди, пояснює Риженко.

Експерт додає, що цей пристрій йому показували під час навчання у військово-морському училищі в Севастополі у 1980-х.

Утім, невідомо, чи дельфінам вдалося знищити бодай одну диверсійну групу.

Коли Україна здобула незалежність і океанаріум перейшов під її юрисдикцію, військові експерименти з морськими тваринами припинилися.

Їх продовжували вивчати у наукових цілях, а згодом задіювали для лікування та оздоровлення дітей і дорослих. Популярну тоді дельфінотерапію тепер вчені ставлять під сумнів, а захисники тварин палко критикують.

У 2013 році десяток дельфінів з океанаріуму передали у розпорядження українського флоту, тварин навчали шукати обʼєкти на дні моря.

Після анексії Криму у 2014 році базу океанаріуму захопили російські військові, а співробітники центру переїхали до Одеси, де продовжили наукову діяльність.

Даних про те, що Україна зараз використовує дельфінів у воєнних цілях, немає.

На «службі» у росіян

З 2014 року Росія відновила підрозділ бойових морських ссавців.

Частину дельфінів забрали з цивільного севастопольського дельфінарію і передали окремому загону протидії диверсійним силам і засобам, розповідав експерт з питань флоту Павло Лакійчук у передачі блогера Сергія Мамаєва.

Вночі тварин випускають для пошуку українських диверсантів, пояснив Лакійчук.

У 2022 році супутникові знімки показали, що росіяни розмістили клітки з дельфінами на вході в Севастопольську бухту. Тоді, за оцінками видання Naval News, поголів'я дельфінів у бухті складало три-чотири особини.

Нові знімки, опубліковані британськими розвідниками, свідчать, що кліток стало більше.

На супутниковому знімку від 23 червня видно лінії захисту Севастопольської бухти (сітки, бони, понтонні баржі та катер), згори праворуч — клітки з морськими ссавцями / Фото: Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Хоча доказів успішного застосування дельфінів проти бойових плавців досі немає, експерти вважають цю практику ефективною. Жодний плавець не здатен втекти від тренованої тварини та ще й у її природному середовищі.

Інше питання у тому, що головною загрозою російським кораблям є підводні і надводні дрони, а не плавці-диверсанти, каже Лакійчук.

Крім того, сучасні технології на Заході дозволяють замість дельфінів використовувати підводні апарати, керовані штучним інтелектом, додає Андрій Риженко. Але у Росії таких технологій немає, припускає експерт, тому там не готові відмовлятися від застарілих практик.

Після кількох атак дронів на Севастопольську бухту росіяни не почуваються в безпеці і намагаються посилити її захист усім, чим можуть.

Злочин проти природи

Дельфіни, яких тренують для бойових цілей, — чорноморські афаліни, особливий вид цих ссавців.

«Афаліна дуже дружня до людей і швидко до них звикає, це дуже розумна тварина», — пояснює BBC біолог Іван Русєв.

Афаліни супроводжували людей з давніх часів. Відомі випадки, коли вони рятували потопельників або відганяли акул.

Деякі дослідники вважають, що афаліни у дресуванні перевершують навіть мавп і собак. Але саме через ці здібності цей вид і постраждав найбільше.

Афаліни найкраще піддаються дресуванню і дружні до людей / Фото: Getty Images

Дельфінів почали сотнями і навіть тисячами відловлювати у 1960-ті роки для тренувань і експериментів, але тварини швидко гинули у неволі, пояснює Русєв, який деякий час працював у дослідницькому центрі Державний океанаріум в Одесі.

Щоби дельфіни під час тренування добре виконували завдання, їх подовгу не годують, через що тварини слабшають і починають хворіти.

Тренування дельфіна в Океанаріумі у Севастополі. Фото 1992 року / Фото: Getty Images

Досі немає жодного доказу ефективності бойових дельфінів, але витрати на розвиток цього напрямку і шкода природі — колосальні, твердить дослідник.

«Це злочин проти природи», — каже Русєв.

На його думку, будь-яке використання дельфінів людиною — недоцільне, адже це рідкісна тварина, занесена у Червону книгу, і вона має жити в морі.

З початку повномасштабної війни, за підрахунком Русєва і його команди, у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів трьох видів.

Вони гинуть через контузію від гідроакустичних систем кораблів, від бомбардувань — спочатку біля Зміїного, а тепер біля Кінбурнської коси — та розривів мін у морі, пояснює вчений.