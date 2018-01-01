Боевой дух на подъеме: Раненый моряк Артеменко идет на поправку - адвокат Сегодня, 16:34 21 Цей матеріал також доступний українською Моряк идет на поправку

Украинский военный моряк Андрей Артеменко, получивший осколочные ранения во время нападения российских силовиков в районе Керченского пролива, чувствует себя лучше, но есть риск контузии и ухудшения зрения.

Об этом сообщила его адвокат Мария Куракина, которая посетила подзащитного в СИЗО Матросская тишина 12 декабря.

"Осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас, чувствует себя лучше. Как подобает военному, держится бодро, подтянуто. Боевой дух на подъеме, интересуется новостями по делу", - рассказала она в Facebook.

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По словам адвоката, 24-летний Артеменко продолжает лечение в тюремной больнице, принимает назначенные препараты.

Также Мария Куракина рассказала о том, что к ее подзащитному в СИЗО вместе со следователем пришла неизвестная женщина, которая представилась адвокатом. С его слов, она отказалась назвать свою фамилию, ссылаясь на то, что ее фамилия слишком сложная для восприятия, а также предупредила, как действовать в подобных ситуациях.

Адвокат подчеркнула, что вопрос посещения случайных лиц будет вынесен на рассмотрение в адвокатском сообществе.

Напомним, что адвокат Александра Маркова 12 декабря посетила в СИЗО Матросская тишина самого молодого из украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, - 18-летнего Андрея Эйдера.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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