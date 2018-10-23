Боевики выпустили больше 50 мин в сторону ТЭС в прифронтовом Счастье

Боевики российско-оккупационного войска обстреляли из минометов прифронтовой город Счастье Луганской области, пытаясь попасть в местную ТЭС.
Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
"Счастье подверглось обстрелу из 80-мм артиллерии. Более 50 мин выпустил враг в направлении города, вероятно, пытаясь уничтожить Счастьенскую ТЭС", - заявил он на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате массированного обстрела разрушений и жертв среди местного населения нет.
Клименко отметил, что разрушение Счастьенской ТЭС приведет к "техногенному коллапсу" в регионе, так как кроме ТЭС, альтернативных источников электрогенерации в регионе нет.
По словам представителя Луганской ОГА, электроподстанцию в Кременной, которая соединит Луганскую область с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.
Журнал Новое Время №38
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