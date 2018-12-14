Боевики восемь раз открывали огонь, ранен один боец Сегодня, 18:34 38 Цей матеріал також доступний українською Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В пятницу, 14 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский военный получил легкое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, пророссийские боевики дважды применили запрещенное тяжелое вооружение. В частности, оккупанты обстреляли из миномета калибра 82 мм позиции украинских войск в районе хутора Вильное на попаснянском направлении и в районе города Светлодарск.

Боевики били из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону позиций ООС в районе населенных пунктов Марьинка и Пески на донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на мариупольском направлении. Вблизи поселка Гнутово работал вражеский снайпер.

Напомним, что 13 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы 22 раза нарушили режим прекращения огня, погибли двое украинских военных.