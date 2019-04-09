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Боевики восемь раз обстреляли позиции ООС - сводка

Вчера, 18:24
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Боевики восемь раз обстреляли позиции ООС - сводка - фото

НВ

Ситуация в зоне проведения ООС остается под контролем военнослужащих

Во вторник, 9 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции ООС, пять раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики четыре раза обстреляли опорные пункты:

из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;

из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово;

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;

дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз обстреляли позиции украинских подразделений.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе

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