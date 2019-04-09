Боевики восемь раз обстреляли позиции ООС - сводка
Во вторник, 9 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции ООС, пять раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики четыре раза обстреляли опорные пункты:
из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь;
дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;
из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово;
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:
из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;
дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз обстреляли позиции украинских подразделений.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.