Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Ульяна Супрун
Как бросить курить
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Боевики восемь раз нарушили режим тишины, возле Травневого били из артиллерии

31 мая, 18:34
Цей матеріал також доступний українською
Боевики восемь раз нарушили режим тишины, возле Травневого били из артиллерии - фото

Минобороны

В пятницу, 31 мая, российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Оккупанты били из запрещенных минометов калибра 82 мм по опорным пунктам у Водяного и Марьинки.

Защитников Красногоровки дважды обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Авдеевки враг бил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Травневое пророссийские боевики обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм. Возле населенного пункта Новолуганское оккупанты применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», — добавили в штабе.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 14:01

img
В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова
Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

ТОП 3

События

Сегодня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
10548
События

Вчера, 12:38

img
Комаровский — о кори, Зеленском и «инопланетянке-Супрун»
9723
События

Вчера, 21:42

img
С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей — Супрун
7208