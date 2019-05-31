Боевики восемь раз нарушили режим тишины, возле Травневого били из артиллерии
В пятницу, 31 мая, российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Оккупанты били из запрещенных минометов калибра 82 мм по опорным пунктам у Водяного и Марьинки.
Защитников Красногоровки дважды обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Авдеевки враг бил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Травневое пророссийские боевики обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм. Возле населенного пункта Новолуганское оккупанты применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.
«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», — добавили в штабе.