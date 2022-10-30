Боевики в Луганской области не получают обещанных выплат, оккупанты на границе с РФ ужесточили таможенные меры — Гайдай

30 октября, 08:43
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

На пунктах пропуска между так называемой «ЛНР» и РФ усилились таможенные меры и образовались очереди.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Якобы с 11 октября пункты пропуска между так называемой "ЛНР" и Россией отменены. На бумаге. Впрочем, жители Луганской области ежедневно жалуются даже на усиление таможенных мер. В частности, на пункте пропуска Довжанский желающие выехать в РФ стоят больше двух часов – ждут, пока разрешат", – говорится в сообщении.

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Гайдай предположил, что у таможенников проблемы с деньгами. Он отметил, что боевики в Луганской области уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты.

Кроме того, по данным Гайдая, в почти полностью разрушенном Северодонецке приняли заявления о компенсации за разрушенное жилье только у 38 человек.

«На сегодняшний день в Северодонецке остается до 10 тысяч населения. Жилищный фонд разрушен на 80%, не говоря уже об отсутствии инфраструктуры», – добавил глава ОВА.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия ЛНР Луганская область Таможня Сергей Гайдай Война России против Украины

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