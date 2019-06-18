Боевики устраивают провокации против мирного населения во время пересечения линии разграничения — штаб Вчера, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Боевики намеренно держат людей в очереди Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Контролируемые РФ боевики создают препятствия при пересечении мирными жителями линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики затягивают процедуры проверки лиц и транспорта, осуществляя их часами. Чаще всего это происходит во время выезда с временно оккупированной территории.

«Такие действия создают так называемое "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блокпостами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами», - заявили в штабе.

По данным штаба, 17 июня боевики несколько часов продержали в очереди 25 гражданских автомобилей и пропустили их в «серую зону» уже после закрытия КПВВ Гнутово.

Прибытие после закрытия КПВВ является особенно опасным, поскольку граждане вынуждены ночевать в «серой зоне» на фоне ночных обстрелов.