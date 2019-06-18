Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Богдан Яременко
Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Боевики устраивают провокации против мирного населения во время пересечения линии разграничения — штаб

Вчера, 19:14
Цей матеріал також доступний українською
Боевики устраивают провокации против мирного населения во время пересечения линии разграничения — штаб - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Боевики намеренно держат людей в очереди

Контролируемые РФ боевики создают препятствия при пересечении мирными жителями линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики затягивают процедуры проверки лиц и транспорта, осуществляя их часами. Чаще всего это происходит во время выезда с временно оккупированной территории.

«Такие действия создают так называемое "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блокпостами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами», - заявили в штабе.

По данным штаба, 17 июня боевики несколько часов продержали в очереди 25 гражданских автомобилей и пропустили их в «серую зону» уже после закрытия КПВВ Гнутово.

Прибытие после закрытия КПВВ является особенно опасным, поскольку граждане вынуждены ночевать в «серой зоне» на фоне ночных обстрелов.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс Линия разделения Гнутово КПВВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 14:07

img
Сборная Чили разгромила команду Японии на Копа Америка
Политика

Вчера, 12:43

img
Парламентские выборы: Шансы на проход в Раду сохраняют пять партий, Сила и честь — балансирует на грани
Футбол

Вчера, 19:46

img
Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу

ТОП 3

События

17 июня, 16:52

img
Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак
14779
События

Вчера, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
8396
События

17 июня, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
5507

Новости Одессы

img
Три акта Саакашвили: экс-губернатор опоздал, представил свой "спецназ" и оградил мэрию Одессы полицейской лентой (фото, видео)
img
Осторожно, Красная Угроза! В Одессе показывают плакаты времен Холодной войны (фоторепортаж)
img
В центре Одессы "минировали" развлекательное заведение