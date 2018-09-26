Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

В среду, 26 сентября, боевики российского гибридного войска трижды нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, оккупанты прицельно обстреливали позиции у населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - отметили в штабе ООС.

Напомним, что 25 сентября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 24 раза обстреляли позиции украинских военных, пятеро бойцов были ранены.