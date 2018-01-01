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Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Сегодня, 18:40
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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В четверг, 6 декабря, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, один раз применили запрещенное тяжелое вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении. Опорные пункты вблизи Лебединского были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. Ситуация остается контролируемой.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка

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