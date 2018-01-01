Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе Сегодня, 18:40 0 Цей матеріал також доступний українською Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В четверг, 6 декабря, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, один раз применили запрещенное тяжелое вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении. Опорные пункты вблизи Лебединского были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. Ситуация остается контролируемой.