Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В понедельник, 27 мая, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих дважды:
Вблизи населенного пункта Николаевка Вторая — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
У населенного пункта Южное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», — сообщили в штабе.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы трижды нарушили режим прекращения огня.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.