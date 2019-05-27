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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 18:28
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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе - фото

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем военнослужащих

В понедельник, 27 мая, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих дважды:

Вблизи населенного пункта Николаевка Вторая — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

У населенного пункта Южное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», — сообщили в штабе.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы трижды нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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