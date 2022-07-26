Боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» удерживают в заложниках представителей ОБСЕ 26 июля, 04:42 Антье Граве призвала освободить представителей ОБСЕ (Фото:ОБСЕ)

Исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве заявила, что боевики марионеточных режимов «ДНР» и «ЛНР» удерживают в плену представителей миссии.



Об этом сообщает Европейская правда.

«Я решительно осуждаю необоснованные заявления и сфабрикованные обвинения против наших местных членов Миссии, а также требую немедленного увольнения наших сотрудников, лишенных свободы в неподконтрольных правительству районах, в Донецке и Луганске», — заявила Граве.

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Она отметила, что в ОБСЕ пытались «привлечь любые возможности» для обеспечения соблюдения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ.



Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прекратила свою работу в Украине в начале марта после обстрела в Мариуполе.

В конце июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал приостановить полномочия России в ОБСЕ на фоне захвата территорий и продолжающихся атак на украинские города.

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