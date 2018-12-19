Боевики сосредоточили активность на Донецком и Мариупольском направлениях Сегодня, 18:19 141 Цей матеріал також доступний українською Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В среду, 19 декабря, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, в течение текущих суток боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ООС в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

Боевики ограничились использованием легкого оружия. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Напомним, что 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.