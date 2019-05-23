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Боевики шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

Сегодня, 18:37
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Боевики шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил - фото

Минобороны Украины

Украинские бойцы дали отпор боевикам

В четверг, 23 мая, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики применили запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы вблизи населенного пункта Золотое-4.

Позиции Объединенных сил у Николаевки и Песков были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов.

В районе населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, что 22 мая боевики пять раз нарушили режим тишины. В результате обстрела ранения получил один украинский боец.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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