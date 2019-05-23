Боевики шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил
В четверг, 23 мая, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Пророссийские боевики применили запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы вблизи населенного пункта Золотое-4.
Позиции Объединенных сил у Николаевки и Песков были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов.
В районе населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, что 22 мая боевики пять раз нарушили режим тишины. В результате обстрела ранения получил один украинский боец.