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Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 18:33
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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Фото: ВСУ

В пятницу, 7 декабря, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе, в результате потерь среди Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам у Тарамчука на Мариупольском направлении.

Позиции Объединенных сил в районе Песков, Чермалыка и Гнутово были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Зайцево оккупанты применили вооружение БМП и подствольные гранатометы. Украинские военные принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

Напомним, что 6 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы шесть раз обстреляли позиции украинских военных.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка Донбасс

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