Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил
В пятницу, 7 декабря, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе, в результате потерь среди Объединенных сил нет.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам у Тарамчука на Мариупольском направлении.
Позиции Объединенных сил в районе Песков, Чермалыка и Гнутово были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Зайцево оккупанты применили вооружение БМП и подствольные гранатометы. Украинские военные принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.
Напомним, что 6 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы шесть раз обстреляли позиции украинских военных.