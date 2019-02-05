Боевики шесть раз нарушили режим тишины, один военнослужащий ранен
Во вторник, 5 февраля, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции шесть раз, в том числе, три раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи хутора Вольный. Из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов боевики стреляли в районе населенного пункта Троицкое.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток террористы трижды обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.
Из автоматических гранатометов позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Пески.
Силы ООС в ответ подавляли огонь террористов с помощью дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.