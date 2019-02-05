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Боевики шесть раз нарушили режим тишины, один военнослужащий ранен

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Во вторник, 5 февраля, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции шесть раз, в том числе, три раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи хутора Вольный. Из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов боевики стреляли в районе населенного пункта Троицкое.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток террористы трижды обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

Из автоматических гранатометов позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Пески.

Силы ООС в ответ подавляли огонь террористов с помощью дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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