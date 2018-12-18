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Боевики семь раз открывали огонь в сторону украинских позиций в зоне ООС

Сегодня, 19:48
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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Во вторник, 18 декабря, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских бойцов, оккупанты дважды применили запрещенное тяжелое вооружение. В частности, позиции возле Новотошковского на Луганском направлении были обстреляны из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм.

Подконтрольные РФ боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам Объединенных сил в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

Напомним, что 17 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы семь раз нарушили режим прекращения огня.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка Донбасс

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