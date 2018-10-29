Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям

В понедельник, 29 октября, на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационного войска, в результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону позиций Объединенных сил возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское.

Самая большая активность зафиксирована вблизи Лебединского, где оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты. Кроме того, во время вражеского обстрела из СПГ одна граната упала на участке местности неподалеку Красногоровки.

Напомним, что 28 октября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из запрещенного вооружения.