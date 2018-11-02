Боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

В пятницу, 2 ноября, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Широкино. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

Военнослужащие Объединенных при угрозе жизни открывали огонь в ответ, заставляя оккупантов прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем, добавили в штабе.

Напомним, что 1 ноября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 20 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате боевых действий погиб один военнослужащий, еще двое были ранены.