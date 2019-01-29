Андрей Зубов
Россия и Венесуэла. Союз деспотий
Илья Кенигштейн
Почему я не уеду из Украины
Тарас Чорновил
Манна небесная. Почему украинцы не мыслят как швейцарцы
Иван Яковина
Как венесуэльцам победить Мадуро. Три сценария

Боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Вчера, 18:49
163
Цей матеріал також доступний українською

Во вторник, 29 января, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Как сообщили в пресс-центре ООС, пророссийские боевики один раз применили запрещенное тяжелое вооружение. В частности, позиции вблизи Хутора Вильный были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Опорные пункты возле Авдеевки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи поселка Богдановка - из автоматических гранатометов.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в районе поселка Гнутово.

В штабе ООС отметили, что украинские войска открывали огонь в ответ.

Напомним, что 28 января в районе проведения операции Объединенных сил террористы пять раз нарушили режим прекращения огня.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 03:59

article_img
Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика от США - СМИ
Политика

Вчера, 14:53

article_img
Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок
Футбол

Сегодня, 00:54

article_img
Манчестер Сити сенсационно проиграл, Бернли прервал победную серию Манчестер Юнайтед. Результаты чемпионата Англии

ТОП 3

События

Вчера, 15:35

article_img
Замерзла в лесу. Что известно о гибели студентки в Житомирской области
7760
Компании/Рынки

28 января, 23:52

article_img
Глава Нафтогаза заявил о решении до конца года отдавать свою зарплату на благотворительность
4143
События

28 января, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
4094