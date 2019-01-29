Боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе Вчера, 18:49 163 Цей матеріал також доступний українською

Во вторник, 29 января, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Как сообщили в пресс-центре ООС, пророссийские боевики один раз применили запрещенное тяжелое вооружение. В частности, позиции вблизи Хутора Вильный были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Опорные пункты возле Авдеевки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи поселка Богдановка - из автоматических гранатометов.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в районе поселка Гнутово.

В штабе ООС отметили, что украинские войска открывали огонь в ответ.

Напомним, что 28 января в районе проведения операции Объединенных сил террористы пять раз нарушили режим прекращения огня.