Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
В понедельник, 10 июня, российские гибридные войска пять раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, в районе населенного пункта Зайцево оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями.
По позициям Объединенных сил у Водяного боевики били из крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Пищевик - из станковой противотанкового гранатомета.
Защитники Новотроицкого были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, что 9 июня террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня.