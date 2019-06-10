Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Вчера, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Минобороны

В понедельник, 10 июня, российские гибридные войска пять раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, в районе населенного пункта Зайцево оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

По позициям Объединенных сил у Водяного боевики били из крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Пищевик - из станковой противотанкового гранатомета.

Защитники Новотроицкого были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что 9 июня террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня.