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Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 18:53
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Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил - фото

Минобороны

В четверг, 6 июня, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли позиции украинских подразделений возле Павлополя из вооружения боевых машин пехоты. В районе Водяного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи города Марьинка враг стрелял из стрелкового оружия.

Российские гибридные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, что 5 июня террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один был ранен.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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