Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил Сегодня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Минобороны

В четверг, 6 июня, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли позиции украинских подразделений возле Павлополя из вооружения боевых машин пехоты. В районе Водяного оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи города Марьинка враг стрелял из стрелкового оружия.

Российские гибридные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, что 5 июня террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один был ранен.