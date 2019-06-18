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Боевики пять раз нарушили режим тишины, дважды — из запрещенных минометов

Вчера, 19:29
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Боевики пять раз нарушили режим тишины, дважды — из запрещенных минометов - фото

пресс-центр ООС

Боевики продолжили обстрелы на Донбассе

Во вторник, 18 июня, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе, в результате потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики били из запрещенного миномета 82-мм калибра по опорным пунктам вблизи Авдеевки и Троицкого.

Позиции Объединенных сил возле Луганского были обстреляны из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты дважды обстреляли защитников Новолуганского из автоматических гранатометов.

Напомним, что 17 июня террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил боевую травму.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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