Боевики пять раз нарушили режим тишины, дважды — из запрещенных минометов
Во вторник, 18 июня, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе, в результате потерь среди военнослужащих нет.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Пророссийские боевики били из запрещенного миномета 82-мм калибра по опорным пунктам вблизи Авдеевки и Троицкого.
Позиции Объединенных сил возле Луганского были обстреляны из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Оккупанты дважды обстреляли защитников Новолуганского из автоматических гранатометов.
Напомним, что 17 июня террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил боевую травму.