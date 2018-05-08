Боевики прицельно обстреляли из тяжелой артиллерии поселок в Луганской области

В жилые дома попало не менее 10 снарядов

Ночью во вторник, 8 мая, боевики пророссийской террористической организации "ЛНР" совершили прицельный обстрел поселка Лоскутовка Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил и Генеральной прокуратуре Украины.

Установлено, что огонь велся снарядами калибром 152 мм из оккупированного Первомайска подразделениями артиллерии "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени М. Платова", входящего в состав "ЛНР".

В результате артиллерийского обстрела повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки, приусадебные участки и газопровод. В два дома осуществлено прямое попадание снаряда, они полностью разрушены.

Всего в жилые дома попало не менее десяти снарядов из крупнокалиберных орудий, которые запрещены Минскими договоренностями.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 УК Украины (террористический акт). Прокурорами задокументированы факты нарушения вооруженными силами РФ, а также подконтрольными им боевиками "ЛНР" законов и обычаев войны.

"Полученные доказательства нарушения РФ и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд", - добавили в ГПУ.

Напомним, что 6 мая около 11:00 боевики российско-оккупационных войск дважды обстреляли из тяжелой артиллерии населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.