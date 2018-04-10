Боевики применили тяжелые минометы и вооружение БМП в зоне АТО, один военный ранен

В первую половину суток режим тишины не соблюдался

Во вторник, 10 апреля, российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли опорные пункты сил АТО на Донбассе, в результате один украинский защитник получил ранения.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донецком направлении боевики применили запрещенные Минскими соглашениями 120 мм минометы в районе населенного пункта Бердянское. Из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП открывали огонь в районе Песков, из гранатометов различных систем - вблизи Лебединского, Водяного и шахты Бутовка, из противотанкового ракетного комплекса - недалеко Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали опорные пункты сил АТО возле Гнутово, из стрелкового оружия - в районе Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого. Украинские позиции в Водяном обстреливал вражеский снайпер.

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.

Напомним, что 9 апреля боевики 35 раз нарушили режим перемирия в зоне АТО. Ранения получили трое украинских военнослужащих.