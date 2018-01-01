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Боевики применили 120-мм минометы и противотанковые ракеты в зоне ООС, ранен один боец

Сегодня, 18:54
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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В среду, 5 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате ранен один военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики четыре раза применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Позиции ООС в районе хутора Вольного были трижды обстреляны из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и дважды - из противотанковых управляемых ракет.

Оккупанты били из минометов 120-го калибра по опорным пунктам украинских военных вблизи Опытного, из крупнокалиберных пулеметов - у Красногоровки.

Кроме того, пророссийские вооруженные формирования вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия на подступах к Тарамчуку, Новомихайловке и Гнутово.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка Донбасс

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