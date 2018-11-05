Боевики пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

В понедельник, 5 ноября, на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков, потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, российские оккупационные войска дважды били из станковых противотанковых гранатометов в районе Павлополя. Прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово.

"Подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - заявили в штабе.

Напомним, что 4 ноября террористы 18 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один - ранения средней тяжести.