17 сентября 2018, понедельник

Боевики пять раз обстреляли украинских военных в зоне ООС

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В понедельник, 17 сентября, боевики российско-оккупационного войска пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединское.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - отметили в штабе ООС.

Напомним, что 16 сентября боевики обстреливали позиции украинской армии 30 раз.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове