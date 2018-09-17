Боевики пять раз обстреляли украинских военных в зоне ООС

В понедельник, 17 сентября, боевики российско-оккупационного войска пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединское.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - отметили в штабе ООС.

Напомним, что 16 сентября боевики обстреливали позиции украинской армии 30 раз.