Боевики открыли огонь во время раздачи волонтерской помощи на Донбассе

Обстрел произошел во время раздачи волонтерской помощи

В среду, 7 июня, в поселке Зайцево Донецкой области боевики российско-оккупационных войск открыли огонь во время раздачи волонтерской помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снайперы обстреливали место, где принималась помощь. Несколько снайперских выстрелов прошлись буквально над головами людей. О пострадавших не сообщается.

По словам активистов поселка, в последнее время боевики стали чаще стрелять в сторону мирных жителей и волонтеров. Не так давно в этом районе обстреляли машину Красного Креста.

Напомним, что утром 7 июня террористы подорвали взрывное устройство в жилом квартале поселка Голубовское Луганской области, которое находится на временно оккупированной территории.