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Боевики отказались пускать координатора ОБСЕ к украинским заложникам в оккупированном Луганске – Геращенко

Вчера, 20:59
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Боевики отказались пускать координатора ОБСЕ к украинским заложникам в оккупированном Луганске – Геращенко - фото

OSCE SMM

К заложникам не пускают представителей международных организаций три года

Боевики отказались пускать координатора миссии ОБСЕ на Донбассе Тони Фриша к украинским заложникам в оккупированном Луганске. 

Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Боевики отказались предоставить встречу с нашими заложниками Деевым, Иванчуком, Орищуком, на чем настаивала украинская сторона. И позволили посетить только троих других незаконно удерживаемых заложников", - уточнила она.

Геращенко подчеркнула, что за три года к заложникам ни разу не пустили ни Международный Комитет Красного Креста, ни ОБСЕ.

"У нас есть все основания для серьезного беспокойства этим фактом и полной изоляцией украинских военных, незаконно удерживаемых оккупантами", - добавила она. 

Политик также заявила, что посол Фриш "позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророссийскими сепаратистами и РФ".

"Это требует отдельной реакции со стороны украинского МИД", - резюмировала Геращенко.

Напомним, последний масштабный обмен пленными состоялся в конце декабря 2017 года. После этого Россия заблокировала процесс. На переговорах в Минске ее представители отвергают любые варианты, предложенные украинской стороной.

Теги:   ОБСЕ Ирина Геращенко Заложники Луганск

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