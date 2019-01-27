Боевики один раз обстреляли украинские позиции – ООС 27 января, 18:35 91 Цей матеріал також доступний українською

За текущие сутки, 27 января, по состоянию на 18.00, противник один раз обстрелял позиции украинских войск.



Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.