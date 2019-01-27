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Аномалия или закономерность

Боевики один раз обстреляли украинские позиции – ООС

27 января, 18:35
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За текущие сутки, 27 января, по состоянию на 18.00, противник один раз обстрелял позиции украинских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги:   ООС

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