Боевики один раз обстреляли украинские позиции – ООС
За текущие сутки, 27 января, по состоянию на 18.00, противник один раз обстрелял позиции украинских войск.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.