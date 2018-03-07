Боевики один раз обстреляли позиции сил АТО, один боец получил ранения

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Перемирие по вине боевиков в полной мере не было соблюдено

Перемирие по вине боевиков в полной мере не было соблюдено

В среду, 7 марта, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Обстрел единичного характера был зафиксирован на Донецком направлении. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия у Красногоровки. В результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

На других участках линии разграничения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, что 6 марта в зоне АТО террористы три раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Вследствие вражеского огня погиб один военнослужащий ВСУ.

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