Боевики обстреляли позиции возле Марьинки из запрещенной артиллерии, один военный ранен
В пятницу, 14 июня, российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Боевики открывали огонь из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета по позициям у Марьинки.
Защитники Пивденного были обстреляны из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Вблизи Попасной враг бил из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.
Напомним, что 13 июня террористы 29 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.