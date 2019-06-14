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Боевики обстреляли позиции возле Марьинки из запрещенной артиллерии, один военный ранен

14 июня, 19:47
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Боевики обстреляли позиции возле Марьинки из запрещенной артиллерии, один военный ранен - фото

Минобороны

В пятницу, 14 июня, российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета по позициям у Марьинки.

Защитники Пивденного были обстреляны из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Вблизи Попасной враг бил из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

Напомним, что 13 июня террористы 29 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.

Теги:   ООС Сводка АТО Операция Объединенных сил на Донбассе

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