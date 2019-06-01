Боевики обстреляли оккупированный поселок в Луганской области для дискредитации украинских сил — СЦКК Вчера, 19:03 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Боевики 29 мая обстреляли подконтрольный им пгт Сентяновка Луганской области, чтобы обвинить в этом подразделения Объединенных сил.

Об этом сообщила украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ.

«29 мая в н.п. Сентяновка, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганска члены патруля миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а еще 3 — на южной стороне этой же улицы», — говорится в сообщении.

По оценке СММ, все повреждения зданий вызваны попаданием осколков. Это подтвердили супруги, которые представились жителями улицы. Они сообщили о том, что утром 29 мая слышали звуки обстрела.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупационные войска РФ, чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы мирных помещений вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ.

«При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины», — отмечается в сообщении.

В подтверждение своих выводов украинская сторона СЦКК приводит следующие факты: «невозможность определения типа вооружения, которое применялось и направления стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая 2019 года, а также отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишины или прекращения огня со стороны ВС Украины».