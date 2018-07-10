10 июля 2018, вторник

Боевики обстреляли жилые кварталы недавно освобожденного Золотого-4 – штаб ООС

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Боевики обстреляли Золотое-4 из соседнего населенного пункта
Фото: Штаб ООС

Боевики обстреляли Золотое-4 из соседнего населенного пункта

Во вторник, 10 июля, боевики обстреляли жилые квартиры Золотого-4 Луганской области, который недавно полностью взяли под контроль украинские военные, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Снаряды противника попали во дворы домов, расположенные в центре поселка. Жертв среди местного населения нет.

О факте обстрела сообщили украинским наблюдателям и представителям миссии ОБСЕ.

В штабе ООС заявили, что обстрел населенного пункта является нарушением договоренностей об установлении "хлебного перемирия" и бессрочном прекращении огня.

Штаб ООС

Напомним, 2 июля рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Также сообщалось, что украинские военные создали новые опорные пункты и взяли под контроль дороги у населенного пункта. Позже там появились представители украинских правоохранительных органов.

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