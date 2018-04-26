Боевики обстреляли жилой квартал в Зайцево, повреждены девять домов

Утром в четверг, 26 апреля, боевики российско-оккупационных войск обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области.

Как сообщили в областной полиции, в результате обстрела повреждены по меньшей мере девять домов по улице Вологодского и Шумского.

Среди местного населения раненых нет. Однако ранения получили две коровы, которые находились в хозяйственной постройке.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, что 17 апреля боевики из артиллерийских систем калибра 152 мм обстреляли частные дома в Зайцево Донецкой области.