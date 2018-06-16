16 июня 2018, суббота

Боевики обстреляли жилой квартал под Торецком: ранена местная жительница

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На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома

На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома

Боевики ОРДО обстреляли жилые районы с. Южное на окраине Торецка Донецкой области, ранена местная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра", – говорится в сообщении. 

Обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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