Боевики обстреляли жилой квартал под Торецком: ранена местная жительница

Боевики ОРДО обстреляли жилые районы с. Южное на окраине Торецка Донецкой области, ранена местная жительница.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"Происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра", – говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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