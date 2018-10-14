Боевики обстреляли защитников Авдеевской промзоны боеприпасами с неизвестным веществом

Военные не пострадали, но их удивил ужасный смрад от разорванных боеприпасов

Украинских бойцов в промзоне у Авдеевки обстреляли боеприпасами, которые еще в течение двух суток после обстрела горят и воняют: военные подозревают, что враг мог применить против них запрещенный фосфор или другое химическое вещество.

Об этом сообщает ТСН.

Военные не пострадали, но их удивил ужасный смрад от разорванных боеприпасов. Бойцы откопали несколько осколков, но как только железо попадало на солнце - оно начинало кипеть и вспыхивать.

Они подозревают, что это могли быть либо запрещены конвенциями фосфорные боеприпасы или просто металл, обработанный неизвестным химическим составом. Пока боеприпасы военнослужащие просто разложили возле укреплений.

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