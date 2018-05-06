Боевики обстреляли Зайцево из запрещенной артиллерии, один гражданский ранен

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Последствия обстрела в Зайцево (архивное фото)
Фото: Joint forces operation

Последствия обстрела в Зайцево (архивное фото)

В воскресенье, 6 мая, около 11:00 боевики российско-оккупационных войск дважды обстреляли населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, оккупанты применили против мирных жителей запрещенные Минскими договоренностями пушки калибра 152 и 122 мм.

По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

На месте происшествия работают спасатели и медики.

Напомним, что 5 мая боевики девять раз применяли запрещенное вооружение. Двое военнослужащих получили ранения.

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