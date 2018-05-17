Боевики обстреляли школу в Донецкой области, где находились почти 400 детей

Утром в четверг, 17 мая, боевики обстреляли центр Светлодарска Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе полиции, один из снарядов попал во двор местной школы. В это время в классах находились 387 детей и 46 сотрудников. Их срочно эвакуировали.
В школе выбиты около 30 окон.
Ранения получил 43-летний прохожий. В момент удара он находился возле школы. Осколки повредили его машину.
Полиция усилила охрану школы, в город направлены дополнительные силы правоохранителей.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что учебный процесс в школе приостановлен, детей отправили домой.
Прокуратура области квалифицировала обстрел школы как теракт.
Ранее сообщалось, что боевики применили Град в районе Авдеевки. За сутки погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.
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