18 ноября 2018, воскресенье

Боевики обстреляли ряд украинских позиций из запрещенных минометов - штаб ООС

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Иллюстративное фото
Фото пресс-службы ООС

Иллюстративное фото

В воскресенье, 18 ноября, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС). Об этом говорится в вечерней сводке пресс-службы штаба ООС по состоянию на 18:00.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями.

Подразделения украинских вооруженных сил "адекватно подавляли вражеский огонь, применяя соответствующие огневые средства", говорится в сообщении. Потерь среди личного состава украинских войск не было. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.

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