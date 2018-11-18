Боевики обстреляли ряд украинских позиций из запрещенных минометов - штаб ООС

В воскресенье, 18 ноября, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС). Об этом говорится в вечерней сводке пресс-службы штаба ООС по состоянию на 18:00.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями.
Подразделения украинских вооруженных сил "адекватно подавляли вражеский огонь, применяя соответствующие огневые средства", говорится в сообщении. Потерь среди личного состава украинских войск не было. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.
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