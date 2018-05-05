Боевики обстреляли пункт пропуска Гнутово с мирными гражданами

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Вследствие обстрелов никто не пострадал
Фото: Операция объединенных сил/Joint forces operation

Вследствие обстрелов никто не пострадал

Утром террористы дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Гнутово на мариупольском направлении.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, на пункте пропуска находилось много гражданских лиц. Их эвакуировали в укрытие.

В результате обстрела два автомобиля повреждены, пострадавших нет.

Сейчас работа пункта пропуска приостановлена.

В целях обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия, в районе КПВВ Гнутово временно объявлен режим Красный.

В Госпогранслужбе добавили, что боевики использовали противотанковые управляемые снаряды (ПТУР).

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