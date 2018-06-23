Боевики обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии, ранены четыре бойца

В субботу, 23 июня, боевики российского гибридного войска восемь раз нарушили режим тишины, в пяти случаях применили запрещенное вооружение, в результате четверо украинских бойцов получили ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, бои велись на Донецком и Мариупольском направлениях. На Луганском направлении режим прекращения огня был соблюден.
В Донецкой области боевики обстреливали позиции ООС у Каменки из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм, а позиции у Степного и Песок - из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении оккупанты четыре раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Из артиллерии калибра 122 мм были обстреляны опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и дважды - у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь в сторону Широкино.
По данным военной разведки, российско-оккупационные войска потеряли военный автомобиль Урал.
Напомним, что 22 июня боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное оружие.
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