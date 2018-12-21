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Боевики обстреляли позиции украинских войск из 120-мм минометов

Сегодня, 18:35
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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В пятницу, 21 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики обстреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм позиции в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

Опорные пункты Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что 20 декабря террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное вооружение. Один военнослужащий получил ранения.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка

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