Боевики обстреляли позиции украинских войск из 120-мм минометов Сегодня, 18:35 176 Цей матеріал також доступний українською Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В пятницу, 21 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики обстреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм позиции в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

Опорные пункты Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что 20 декабря террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное вооружение. Один военнослужащий получил ранения.