Боевики обстреляли позиции украинских войск из 120-мм минометов
В пятницу, 21 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, боевики обстреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм позиции в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.
Опорные пункты Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, что 20 декабря террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное вооружение. Один военнослужащий получил ранения.