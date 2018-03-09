Боевики обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем: один военный погиб, один ранен

В пятницу, 9 марта, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим перемирия на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате обстрелов погиб один украинский воин, еще один получил ранения.

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Вооруженные провокации были зафиксированы на Донецком направлении. Боевики из стрелкового оружия ночью обстреляли позиции сил АТО в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.

Напомним, что 8 марта в зоне АТО террористы трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.